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Çin ABD'nin "döviz manipülasyonu" savlarını reddetti

Çin Merkez Bankası (PBoC), ABD'nin Pekin yönetiminin "döviz manipülasyonu" yaptığı savlarını reddetti ve yuan döviz kurunun ticari anlaşmazlıklar kapsamında bir araç olarak kullanılmadığını, söz konusu kurun piyasalar tarafından oluşturulduğunu belirtti.

06.08.2019 11:17 Çin ABD'nin
Çin Merkez Bankası (PBoC), ABD'nin Pekin yönetiminin "döviz manipülasyonu" yaptığı savlarını reddetti ve yuan döviz kurunun ticari anlaşmazlıklar kapsamında bir araç olarak kullanılmadığını, söz konusu kurun piyasalar tarafından oluşturulduğunu belirtti.
PBoC'den Salı günü yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın söz konusu iddiasının uluslararası kurallara " ağır bir biçimde zarar vereceği" uyarısı yapıldı ve söz konusu iddianın tek taraflılık ve korumacılık politikalarına işaret ettiği öne sürüldü.
PBoC, Washington yönetimine Pekin'e yönelik eylemlerini durdurma çağrısı yaparken, söz konusu açıklamada ayrıca bankanın yuan döviz kurunu "istikrarlı" ve "makul bir düzeyde" tutmayı hedeflediği vurgulandı.
Financial Times'da yer alan bir habere göre, ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çin'in kur manipülatörü olarak belirlenmesinin sonucu olarak Bakan Mnuchin, Çin'in son eylemlerinin oluşturduğu adil olmayan rekabet avantajının ortadan kaldırılması için IMF ile temasa geçecek" uyarısı yapılmıştı.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Ekonomi

Kaynak: DHA

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