Çin-ABD ticaret savaşı hafifledi, çekişmeler sürecek

Çin'in eski Maliye Bakanı Lou Jiwei, Çin ile ABD arasında ticaret savaşının yumuşamış olmasına karşın, dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki çekişmenin süreceğini vurguladı.

Çin Parlamentosu'na danışmanlık yapan bir kurulda görevli olan Lou, "Gelişmelere bakıldığında, ticaret savaşında belirli bir aşamada karşılıklı tavizler verilebileceğini görüyoruz" diye konuştu.

Lou, ticaret savaşının global tedarik zinciri için yarattığı potansiyel bozulma ve işletmelere etkisi dikkate alındığında ABD ile Çin'in ayrışmalarının, bağlarını koparmalarının zor olduğunu vurguladı.

ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin bu ülkenin ticaret açığını temelden çözmeyeceğini belirten Lou, Çin'in ekonomisini yabancı yatırımlara açması gerektiğini, ancak sermaye kontrollerini gevşetmek konusunda acele etmemesi gerektiğini ifade etti.