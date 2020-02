Çin, ABD'yi dünya çapında paniği arttırmakla suçladı

Korona virüsü salgınıyla mücadele eden Çin yönetimi, ABD'yi paniği arttırmakla suçladı. Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 361 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü salgınıyla mücadele eden Çin yönetimi, ABD'yi korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirmesiyle korkuyu arttırmak ve panik oluşturmakla suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, Washington'un "durmadan" panik yaydığını öne sürdü. Salgın konusunda oluşan panik nedeniyle Amerika'yı suçlayan Chunying, ABD'nin panik havasını tüm dünyaya yaydığını ifade etti. Chunying, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ticaret ve seyahat yasaklarına karşı çıktığını kaydederek, "ABD gibi güçlü salgın önleme yetenekleri ve tesisleri bulunan ülke, WHO tavsiyelerine aykırı aşırı kısıtlamalar uygulanmasına öncülük ediyor" dedi. Chunying, diğer ülkelere yaptığı çağrıda makul, sakin ve bilime dayalı yargılarda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.Öte yandan ABD, korona virüsü vakalarının artmasının ardından Çin'e seyahat yasağı getiren ilk ülke olmuştu."SEYAHAT ENGELİNE GEREK YOK"Dünya Sağlık Örgütü de acil durum ilan etmesine rağmen ticaret ve seyahat yasağına gerek olmadığını kaydetti. İsviçre'nin Cenevre kentinde açıklamalarda bulunan WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da seyahat yasaklarının gereksiz olduğunu ifade ederek, "Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale eden tedbirler için bir neden yok. Tüm ülkeleri kanıta dayalı ve tutarlı kararlar uygulamaya çağırıyoruz" dedi. Çin temsilcisi de uluslararası toplumun yeni virüs salgınını nesnel, adil bir şekilde ele alması gerektiğini ve halk arasında "kasten panik yaratılmaması" gerektiğini belirtti.(İHA)