Çin, ABD'yi, İran'a olağanüstü baskı yapmayı durdurmaya çağırdı

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Joint Comprehensive Plan of Action'nın - JCPOA(Ortak Kapsamlı Eylem Planı) sürdürülmesi, pazartesi günü Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ele alınan önemli bir konu başlığıydı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, JCPOA'nın alternatif planı olmaksızın yaşayabilir olduğunu belirtti ve AB'nin bu planın İran'ın tam tamına uyularak uygulaması kaydıyla mevcut anlaşmanın korumasını talep etti.

Bu görüşlere yorum getirmesi istenen Çinli Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang basın konferansında, mevcut gerilimlerin kaynağı olan Birleşik Devletler'in uluslararası topluluğun çoğunluğunun ortak endişelerini dikkate alması, İran üzerinde azami baskı uygulama yanlışından vazgeçmesi, mevcut anlaşmanın uygulanmasını engellemekten kaçınması ve İran nükleer sorununa ilişkin siyasal ve diplomatik bir çözümün koşullarını yaratması gerektiğini vurguladı.

Brüksel toplantısının AB'nin pozisyonuna ilişkin net sinyaller verdiğini belirten Geng, JCPOA'nın tastamam ve etkili uygulamasının İran nükleer sorununu çözümlemenin ve gerilimleri azaltmanın tek pratik ve gerçek yolu olduğunu yineledi.

Sözcü, İran'ın anlaşmaya uyma konusundaki problemlerin ise JCPOA Ortak Komisyonu mekanizması aracılığıyla çözülmesi gerektiğini söyledi ve JCPOA tarafından öngörülmüş "hak-zorunluluk" arası dengenin güvenceye alınmasının, anlaşmanın sürdürülebilmesi için yaşamsal olduğunu da ekledi.