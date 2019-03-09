Çin "Adil Rekabeti" Teşvik Etmek İçin Yeni Yabancı Yatırım Yasası Çıkarıyor

Bir Çin parlamentosu yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin ticaret anlaşmazlığını çözmeye çalıştığı bu dönemde Çin'in yeni yabancı yatırım yasasının, "adil rekabetin" teşvik edilmesine ve yabancı firmalar için şeffaf bir ortam yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi. Yasa, bu ay parlamentonun onayına sunulmak için hazırlandı.

En son taslağa göre, zorunlu teknoloji transferi uygulamaları ve yabancı şirketlere yönelik kanuni olmayan müdahaleler yasaklanacak.

Parlamentonun Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Chen, yasama meclisinin tam oturumunda, yeni yasanın"yerli ve yabancı işletmelerin eş kurallar dizisine tabi olmalarını sağlayarak adil oyun alanında rekabet etmelerine olanak tanıyan birçok şartı içerdiğini" söyledi.

Wang yaptığı açıklımda; yeni yasanın adil rekabeti içeren istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir bir piyasa ortamı yaratacağını vurgulayarak yasanın Çin'in dış yatırımcılara için hukuk sistemini iyileştirme konusundaki kararlılığının da bir göstergesi olduğunu söyledi. Wang atılan bu adımla yatırım ortamının iyileştirilmesi suretiyle ülkenin daha fazla yabancı yatırım çekmesine olanak sağlanacağını belirtti.

Yasanın parlamentonun kapanacağı 15 Mart tarihine kadar onaylanması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler