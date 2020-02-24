Çin Büyükelçisi, koronavirüs aşısının bulunduğunu ve Mart sonuna kadar hayatın normale döneceğini açıkladı

Koronavirüsün 2 bin 594 can aldığı Çin'den sevindirici bir haber geldi. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüsün aşısının bulunduğunu ancak şu an test aşamasında olduğunu duyurdu.

"MART SONUNA KADAR HAYAT NORMALE DÖNECEK"

Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova 'da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya'ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 594 OLDU

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19'un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti. NHC'den gün içinde yapılan bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 594'e çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.