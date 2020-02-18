Çin-Avrupa tren seferleri yeniden başladı

Aksesuarlar ve hafif sanayi ürünleri taşıyan bir Çin- Avrupa tren seferi dün Çin'in Liaoning eyaletinin Shenyang kentinden hareket ederek Rusya 'nın başkenti Moskova'ya doğru yol aldı. Trenin yolculuğu 18 gün sürecek. Bu hafta Shenyang-Manzhouli-Avrupa hattında tren seferlerinin sayısının 7'ye ulaşması bekleniyor.

Yeni koronavirüs pnömonisi (NCP/Covid-19) nedeniyle Liaoning eyaletinden hareket eden Çin-Avrupa tren seferleri 3-9 Şubat günlerinde geçici olarak askıya alınmıştı. Çin'in gümrük yetkilisi, kara ve hava taşımacılığına uygun olan bazı imalat ve elektronik eşyaların salgın nedeniyle demir yolu taşımacılığına aktarıldığını ve şirketlerin üretiminin yeniden başlatılmasıyla tren seferi sayısı ile konteyner sayısının sürekli yükseleceğini ifade etti.

30 Ekim 2015'te hizmete giren Shenyang-Manzhouli-Avrupa yük treni seferleri, Shenyang'dan hareket edip Rusya-İç Moğolistan sınır bölgesinde yer alan Manzhouli kentinden geçerek Rusya, Belarus, Polonya gibi ülkeleri kapsıyor ve en sonunda Almanya'nın Hamburg kentine ulaşıyor. Tren yolculuğu 16 ila 18 gün sürüyor.