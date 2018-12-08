Çin, Ay'ın Karanlık Yüzüne Uzay Aracı Gönderdi

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:24



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:24

Çin, Ay'ın karanlık yüzünü keşif için bugün bir uzay aracı gönderdi.Çin, Ay'ın karanlık yüzüne inecek Chang-4 uzay aracını, ülkenin güneyindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden bu sabah saat yerel saatle 02.23'te fırlattı. Uzay aracının Ay'ın karanlık yüzüne yapılacak ilk yumuşak inişi gerçekleştirmesi hedefleniyor. Bu misyon, başarılı olması halinde Çin'in uzay programını Ay keşif çalışmaları açısından ilk sıraya taşıyacak.Çin, Chang-4'e iletişim desteği sağlanması için mayıs ayında Queqiao röle uydusunu göndermişti. Çin, uzay çalışmaları kapsamında 2020 itibarı ile kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor. - PEKİN