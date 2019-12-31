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Çin aynı günde 3 hızlı tren hattını hizmete açtı

Başkenti Beijing'i Zhangjiakou ve Hohhot kentlerine bağlayan iki hızlı tren hattı ve Zhangjiakou-Datong hızlı tren hattı dün hizmete açıldı.

31.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:08 Çin aynı günde 3 hızlı tren hattını hizmete açtı

174 kilometre uzunluğundaki Beijing-Zhangjiakou hattının en yüksek hızı 350 kilometre olarak tasarlandı. Beijing ile komşusu Tianjin kenti ve eyaletinin eş güdümlü kalkınmasına destek sağlamayı amaçlayan tren hattı, 2022 yılındaki Beijing Kış Olimpiyatları'na da hizmet edecek.

287 kilometre uzunluğundaki Zhangjiakou-Hohhot hattının bir kısmı 2017 yılında hizmete girdi, dün hizmete açılan ise kalan 161 kilometrelik kısımdı. Tasarım hızı 250 kilometre olarak belirlendi.

136 kilometre uzunluğundaki Zhangjiakou-Datong hattının hizmete açılmasıyla kadim Datong kenti hızlı tren çağına girdi. Bu hat, söz konusu diğer iki hatla Zhangjiakou kentinde birleşiyor.

Çin'in toplam hızlı tren hatlarının uzunluğu 35 bin kilometreye ulaştı ve dünyada ilk sırada yer aldı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Pekin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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