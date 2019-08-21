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Cin Azabı Filmi

Cin Azabı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cin Azabı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

21.08.2019 08:54 Cin Azabı Filmi
Şeytan Geçidi Enhara ve Sir-Ayet filmlerinden tanıdığımız Onur Aldoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki 'Cin Azabı', 'Cinemoon Film' yapımıdır.


Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Oyuncular: Aydan Akboğa, Yalın Cengiz, Nalan Olcayalp, Sinan Taşkan, Rıfat Kanpara
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cin Azabı
Yapımcı Firma: Cinemoon Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 13.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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