Cin Azabı Filmi

Şeytan Geçidi Enhara ve Sir-Ayet film
lerinden tanıdığımız Onur Aldoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki 'Cin Azabı', 'Cinemoon Film' yapımıdır. Yönetmen:
Onur AldoğanSenaryo:
Onur AldoğanOyuncular:
Aydan Akboğa, Yalın Cengiz, Nalan Olcayalp, Sinan Taşkan, Rıfat KanparaFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Cin AzabıYapımcı Firma:
Cinemoon FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
81 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
13.09.2019Cin Azabı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.