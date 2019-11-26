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Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı ile telefonda görüştü

Çin ile ABD'nin, aralarındaki tarife savaşını sonlandırmak amacıyla bir ön anlaşma üzerinde görüşme kararı aldığı bildirildi.

26.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:06Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı ile telefonda görüştü
Çin ile ABD'nin, aralarındaki tarife savaşını sonlandırmak amacıyla bir ön anlaşma üzerinde görüşme kararı aldığı bildirildi.
Şinhua ajansının Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Çin Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Başmüzakerecisi Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile telefonda görüştü.
Görüşmede, tarafların sorunların bir diğerinin temel endişelerini göz önünde bulundurarak çözümü, ilgili konuların uygun biçimde ele alınmasında görüş birliğine vardığı ve "birinci faz" anlaşması çerçevesindeki görüşmelerde geri kalan konularda iletişimi sürdüreceklerini belirtti.
Görüşmeye Çin Ticaret Bakanı Cong Şan, Çin Merkez Bankası (Çin Halk Bankası) Müdürü Yi Gang ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Ning Cicı da iştirak etti.
Ticaret savaşında 18 ay geride kaldı
Çin ve ABD arasında 18 ayın geride bırakıldığı ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın mart ayında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.
Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı Made in China 2025 ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.
Çin Ticaret Bakanlığı, bu ayın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Steven Mnuchin, Güncel

Kaynak: AA

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