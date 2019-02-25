Çin Başbakanı'ndan Merkez Bankası'na Eleştiri

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Çin Başbakanı Li Keqiang, ülkenin Merkez Bankası'nı uygulamaya koyduğu büyük parasal teşvik nedeniyle eleştirdi.Devlet Konseyi toplantısında konuşan Başbakan Keqiang, Ocak ayında bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürerek kredi genişlemesine neden olan Merkez Bankası'nı kınadı.Çin Merkez Bankası ya da resmi adıyla Çin Halk Bankası, Ocak ayında yüzde 14.5 ve yüzde 12.5 arasında değişen, bankaların merkez bankasında tutmaları gereken zorunlu karşılık oranlarını iki kademede toplam 1.0'er puan azaltarak piyasada daha fazla nakit kalmasına imkan tanımıştı.Bankalar ise ellerinde kalan nakitle hızla kredileri genişlettiler. Ocak ayında yeni krediler Aralık ayına göre görülmemiş bir oranda yüzde 300 artışla 3.23 trilyon yuan'a (477 milyar dolar) tırmandı.Daha geniş kapsamlı kredi ve borç tanımı olarak kullanılan "sosyal finansman" ise aynı dönemde 4.64 trilyon yuan'a (685 milyar dolar) diğer bir ifade ile Çin'in bir yılllık üretiminin yaklaşık yüzde 5.0'ine ulaştı.Başbakan, rekor düzeyde verilen yeni kredilerin özellikle bono finansmanı ve kısa vadeli borçlarda aşırı ve tehlikeli bir yükselişe neden olduğu uyarısını yaptı."Bu sadece arbitraj ve sermayenin verimsiz dağılımına yol açmakla kalmayacak, ayrıca yeni riskler de doğuracaktır" diye konuşan Keqiang bir de uyarı yaptı: "Çin kredi barajının kapaklarına yeniden açacak değildir."Çin ekonomik yavaşlamanın önüne geçebilmek için daha önce 2009 ve 2016 yıllarında da büyük teşvik önlemleri uygulamıştı. - İstanbul