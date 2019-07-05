Çin Başkonsolosluğu önünde protesto

URUMÇİ'de 2009 yılındaki olaylar Çin Başkonsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi. Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin organizasyonuyla gerçekleşen eylem için saat 11.00 sıralarında Tarabya'da bir araya gelen grup, Çin Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrağı ile 10 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, yürüyüş boyunca sloganlar attı. Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına, başkonsolosluk önünde basın açıklamasını okuyan Hidayet Oğuzhan, "Urumçi katliamı olarak bilinen bu kanlı olayda binlerce Uygur Müslüman şehit edilmiş ve haksız olarak gözaltına alınan on binlerce kişiden yıllar geçmesine rağmen günümüze dek bir daha haber alınamamıştır. Urumçi katliamından sonra tutuklanan masum insanlarımıza savunma hakkı dahi tanınmadan toplu halde düzmece mahkemelerde yargılanmak suretiyle idam edilmişlerdir" denildi. Basın açıklamasının ardından ölenler için okunan duadan sonra eylem sona erdirildi. Eylem nedeniyle Çin Başkonsolosluğu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

- İstanbul