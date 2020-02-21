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Cin Bebek 2 Filmi

Cin Bebek 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cin Bebek 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

21.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:58Cin Bebek 2 Filmi
İblis'in oğlu olan Ziffar adındaki Cin, Doğa adında bir köylü kıza musallat olur. Hamile kalan Doğa, Cin bebeği doğurmak zorunda kalır. Hem beşeri hem de Cin’ni olan bu bebeğin sahibi olmak isteyen cin kavimleri; insan bedenlerini esir alarak bebeğin peşine düşerler. Kendini bir savaşın içinde bulan Doğa; bu durumdan kurtulmak için Müslüman bir cin aşiretiyle geri dönüşü olmayacak bir anlaşma yapmak zorunda kalır.


Yönetmen: Bülent Aydoslu
Senaryo: Bülent Aydoslu
Oyuncular: Buse Sevindik, Ömer Polat, Onur Çimen, Umut Şeddadi, Esra Kocabaş, Ali Beyat, Nihat Erdal Çimen, Arzum Çimen, Anıl Şeddadi, Bülent Aydoslu, Çınar Çimen
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cin 2
Yapımcı Firma: Boyoz Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 03.07.2020

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Bebek, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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