Cin Bebek 2 Filmi

İblis'in oğlu olan Ziffar adındaki Cin, Doğa adında bir köylü kıza musallat olur. Hamile kalan Doğa, Cin bebeği doğurmak zorunda kalır. Hem beşeri hem de Cin’ni olan bu bebeğin sahibi olmak isteyen cin kavimleri; insan bedenlerini esir alarak bebeğin peşine düşerler. Kendini bir savaşın içinde bulan Doğa; bu durumdan kurtulmak için Müslüman bir cin aşiretiyle geri dönüşü olmayacak bir anlaşma yapmak zorunda kalır.Yönetmen:
Bülent AydosluSenaryo:
Bülent AydosluOyuncular:
Buse Sevindik, Ömer Polat, Onur Çimen, Umut Şeddadi, Esra Kocabaş, Ali Beyat, Nihat Erdal Çimen, Arzum Çimen, Anıl Şeddadi, Bülent Aydoslu, Çınar ÇimenFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Cin Bebek
2Yapımcı Firma:
Boyoz YapımYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
03.07.2020 Cin Bebek 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.