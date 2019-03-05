05 Mart 2019, 15:07
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Çin Bu Yıl 10 Yeni Beidou Uydusu Fırlatmayı Planlıyor

Çin Bu Yıl 10 Yeni Beidou Uydusu Fırlatmayı Planlıyor

Çin Uydu Navigasyon Sistemi Yönetim Ofisi'ne göre, BeiDou uydusu navigasyon sistemi bu yıl yüksek yoğunlukta küresel ağ oluşturmaya devam edecek.

8 ila 10 yeni BeiDou navigasyon uydusu fırlatılacak, tüm MEO uydu fırlatma çalışmaları tamamlanacak. Küresel navigasyon uydularının dağıtım ağı daha da iyileştirilecek, sistem hizmetleri performansı yükseltilecek ve kullanım deneyimleri kapsamlı şekilde geliştirilecek.

BeiDou-3 adlı uydunun küresel hizmet sağlamaya başladığı geçen yılın sonundan beri, BeiDou sisteminin işleyişi istikrarlı sürüyor. Küresel ölçekte konumlanma doğruluğu 10 metreyi, Asya Pasifik bölgesinde konumlanma doğruluğu 5 metreyi geçiyor.

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Kaynak: Bültenler