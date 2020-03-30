Çin Büyükelçiliği'nden 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi

Koronavirüs salgınının merkezi Çin'de normalleşmenin başlamasıyla canlı hayvan pazarlarının yeniden açıldığı iddia edilmişti. Bu iddialara Ankara Çin Büyükelçiliği yanıt verdi.

Ankara Çin Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "24 Şubat'ta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin tam olarak vahşi hayvanların yasadışı satışının yasaklanması, vahşi hayvanların yenilmesi ile ilgili kötü alışkanlıkların kaldırılması ve halkın can güvenliği ve sağlığının garanti altına alınmasına dair kararını kabul etmiştir. Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar kabul edildiği günden itibaren en sıkı şekilde uygulanmaktadır. Sosyal medya üzerinde yayınlanan Çin'de koronavirüsün ilk vakalarının raporlandığı pazarın yeniden açıldığına dair bilgileri asılsız ve gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.