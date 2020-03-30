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Çin Büyükelçiliği'nden 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi

Ankara Çin Büyükelçiliği'nden 'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yönelik bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

30.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:41
Çin Büyükelçiliği'nden 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi

Koronavirüs salgınının merkezi Çin'de normalleşmenin başlamasıyla canlı hayvan pazarlarının yeniden açıldığı iddia edilmişti. Bu iddialara Ankara Çin Büyükelçiliği yanıt verdi.

Ankara Çin Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "24 Şubat'ta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin tam olarak vahşi hayvanların yasadışı satışının yasaklanması, vahşi hayvanların yenilmesi ile ilgili kötü alışkanlıkların kaldırılması ve halkın can güvenliği ve sağlığının garanti altına alınmasına dair kararını kabul etmiştir. Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar kabul edildiği günden itibaren en sıkı şekilde uygulanmaktadır. Sosyal medya üzerinde yayınlanan Çin'de koronavirüsün ilk vakalarının raporlandığı pazarın yeniden açıldığına dair bilgileri asılsız ve gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.

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NE OLMUŞTU?

Dünyada yaklaşık 34 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgının çıkış noktası olan Çin'deki vahşi hayvan pazarlarıyla yeni bir iddia gündeme gelmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi Çin'in güney batısındaki Guilin kentinde canlı hayvan pazarının yeniden açıldığını yazmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Güncel
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