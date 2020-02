Çin Büyükelçisi Li: "Geçerli olabilecek ilaç test edildi, ilacın oluşturulması için çalışmalar...

Çin'in Ankara Büyükelçisi H.E. Deng Li, "Şu anda bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda geçerli olabilecek ilaç test edildi. Geçerli ilacın oluşturulması için çalışmalarımızı olanca hızla sürdürüyoruz" dedi.Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (ESD) "Çin'in Corona Virüsü ile İmtihanı" isimli bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak SDE Başkanı Muhammed Savaş Kafkasyalı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E Deng Li, AYBÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, SDE Ekonomi Finans Uzmanı Dr. Merve Karacar katıldı.Çin Büyükelçisi Deng Li, "Böyle bir salgın ortaya çıktıktan sonra Devlet Başkanımız Şi Cinping'in öncülük ettiği mücadelemize başladık. Çin'in kendisine özgü siyasi sisteminden yararlanarak bütün devletimizin kaynaklarını seferber etmiş bulunmaktayız. Ülkemiz, hastaları tedavi etmek ve salgını durdurmak için bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası işbirliği yapmak gibi dört ana başlık altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çin'de, Çin'in birçok bölgesinde noktasal olarak kontrol ve denetim uygulanıyor. Şu anda ciddi bir salgınla mücadele etmenin en verimli ve geçerli yolu olan geleneksel yöntem olan karantina uygulanıyor. Çin'de birçok ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler yeni akademik yılın başlatılmasını ertelediler. Pek çok eğitim kurumu online eğitime başladı" diye konuştu."Geçerli olabilecek ilaç test edildi"Çin'de bilim adamlarının yaptığı çalışmalar sonucunda geçerli olabilecek bir ilacın test edildiği bilgisini veren Dengli, "Şu anda bilim insanlarımızın yaptığı çalışma sonucunda geçerli olabilecek ilaç test edildi. Geçerli ilacın oluşturulması için çalışmalarımızı olanca hızla sürdürüyoruz. Bizim ülkemizin bütün makamlarının ve uzmanlarının ortaklaşa çabaları sayesinde şu anda artık yeni görülen vakaların sayısına ilişkin göstergelerde düşüş gözüküyor. Özellikle Hubei eyaletinin dışında yeni görülen teyitli vakaların sayısında düşüş yaşandı. Her gün ortalama yeni görülen ciddi vakanın sayısı 800 iken, bu rakam 377'e indi. Burada ciddi bir düşüş gerçekleşti. Çin Hükümeti'nin aldığı çok boyutlu ve kapsamlı kontrol denetim mekanizmasının yavaş yavaş etkilerinin görüldüğünü anlıyoruz. Hastalarımızı tedavi ederek taburcu etme oranımız yüzde 11'e yükseldi. Önümüzdeki aşamalarda Çin hükümeti iki başlık altında çalışmalarını yürütecek. Birincisi salgını en iyi şekilde önlemeye çalışmanın sürdürülmesi olacak, ikincisi ise mümkün olduğunda üretim sistemlerimizi ve tesislerimizin yeniden başlamasını organize etmeye çalışmak olacak" dedi. - ANKARA