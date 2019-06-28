Çin, cinsiyet eşitsizliğini önlemeyi amaçlıyor

Çin kadın çalışanların işe alınmasının, emek piyasasında cinsiyet eşitliği sağlama bakımından altının çizilmesini talep ederken, işverenlerin kadın çalışan sayısını kısıtlaması veya işe almayı reddetmelerinin kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Çin Ulusal Radosu'nun haberine göre, Beijing İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bürosu 27 Haziran'da kadın istihdamına ilişkin teşvik ve faaliyetler konusunda yayınladığı düzenleyici resmi ilanda, işverenler iş talebinde bulunan kadınlara evlilik durumları ve hamilelik durumları ile ilgİli soru soramayacak, doğum yapmayacakları konusunda istekte bulunamayacak ve işe almadan önce bir hamilelik testine tabi tutmayacak.

Bu süreçte iş ararken cinsiyet ayrımcılığına uğrayan kadınlara da hukuki yardım sağlanacak. Çin, bu süreçte kamu girişimlerinde ve diğer kamu kurumlarında da cinsiyet eşitsizliğine karşı önlem alınmasını istiyor. - İstanbul

Kaynak: DHA