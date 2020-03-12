Çin Covid-19 nedeniyle Everest tepesine tırmanışları iptal etti
Çin, ülkenin Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Everest Dağı'na tımanışları iptal etti.
12.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:31
Çin, ülkenin Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Everest tepesine tırmanışları iptal etti.
Keşif organizatörleri bir açıklama yaparak, Çin'in sezona birkaç hafta kala Everest Dağı izinlerini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre Çin, dağın kuzey bölümü kapatacak ancak Everest Dağı'na Nepal'den tırmanışlar hala mümkün.
Keşif organizatörleri bir açıklama yaparak, Çin'in sezona birkaç hafta kala Everest Dağı izinlerini iptal ettiğini duyurdu. Buna göre Çin, dağın kuzey bölümü kapatacak ancak Everest Dağı'na Nepal'den tırmanışlar hala mümkün.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Everest Dağı, Wuhan, Dünya
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