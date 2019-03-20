Çin'de 110 Milyon Yıllık Kuş Fosili Bulundu

Kaynak: AA

Çin'in kuzeybatısında içinde yumurta kalıntıları olan 110 milyon yıllık kuş fosili bulunduğu bildirildi."Sciencemag" internet sitesinde yer alan habere göre, Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden (IVPP) Dr. Alida Bailleul ve Dr. Jingmai O'Connor'ın ekibi, ülkenin kuzeybatısında vücudunun içinde yumurta parçaları olan kuş fosili buldu.Bailleul, serçe büyüklüğünde kuş fosilinin oldukça iyi korunmuş olduğunu ifade ederek incelemeler sonucunda kuşun içindeki bazı dokuların yumurta kabuğu ve kalıntıları olduğunu tespit ettiklerini belirtti.Bailleul, yumurtadaki yapısal bozukluklar nedeniyle kuşun 110 milyon önce ölmüş olabileceğini kaydetti.Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.