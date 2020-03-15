Çin’de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi
Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri üretti.
15.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:57
Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri üretti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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