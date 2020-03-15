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Çin’de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi

Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri üretti.

15.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:57
Çin’de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildi
Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri üretti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

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