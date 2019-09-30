Çin'de 17 yıl önce hapisten kaçan insan kaçakçısı, İHA'larla tespit edilmesi sonrası mağarada...

Çin'de polis, 17 yıl önce hapisten kaçan insan kaçakçısı Song Jiang'ı, yerini insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit ettikten sonra yaşadığı mağarada yakaladı. Song'un yıllardır insanlarla temas kurmadan bir mağarada yaşadığı ortaya çıktı.

63 yaşındaki Song Jiang, kadın ve çocuk kaçakçılığından mahkum olmuş ancak 2002 yılında cezaevinden kaçarak kayıplara karışmıştı.

Yongshan bölgesi polisine Eylül ayı başlarında Song'un nerede saklandığına ilişkin ipuçları gelmeye başladı.

Bu ipuçları polisi Song'un memleketine, Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinin çevresindeki dağlara yöneltti.

Geleneksel yöntemlerle yapılan aramalar netice vermeyince yetkililer polise destek olması için İHA'lar yolladılar.

Araçlar önce bir yamaçta mavi renkte metal parçaları sonra da yakında, çöpe benzer birikintiler tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen alana giden polis timleri Song'u yıllardır saklandığı mağarada yakaladı.

Song o kadar uzun zamandır insanlardan uzak yaşıyordu ki polislerle iletişim kurmakta zorlandı.

Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre Song suyunu plastik şişelerle yakındaki bir nehirden alıyor ve ağaç dallarını yakarak ısınıyordu.

2 metrekarelik mağarasında neredeyse 20 yıldır yaşadığı anlaşılan Song, cezaevine geri gönderildi.