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Çin'de 17 yıldır mağarada saklanan firari yakalandı

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde polis tarafından 17 yıldır aranan firari saklandığı küçük mağarada yakalandı.

30.09.2019 12:24Çin'de 17 yıldır mağarada saklanan firari yakalandı
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde polis tarafından 17 yıldır aranan firari saklandığı küçük mağarada yakalandı.

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, Song Ciang isimli 63 yaşındaki kaçağın yerinin drone destekli aramayla tespit edildiğini kaydetti.

İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla yattığı hapishaneden 2002'de kaçan Song'un 17 yıldır tek başına bir mağarada yaşadığı tespit edildi.
Polis, 17 yıl boyunca mağarada yaşayan Song'un nerede olduğuna dair bazı ipuçlarına ulaşmasının ardından arama çalışmalarına başladı.
Drone yardımı ile yeri tam olarak tespit edildikten sonra yakalanan Song, cezaevine gönderildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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