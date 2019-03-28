Çin'de 18 Yaş Altı İnternet Kullanıcı Sayısı 169 Milyon Oldu

6 ila 18 yaş arası çocuk ve gençlerde internet kullanım oranı yüzde 93,7 oranına ulaştı. Bu yaş diliminde olup eğitim sistemi dışında kalan nüfus bu verilerin dışındadır. Söz konusu yaştaki kullanıcıların yüzde 90'dan fazlası internet erişimini cep telefonu üzerinden sağlamakta ve yüzde 70 kadarının da kendi kişisel cep telefonu bulunmaktadır.

Yüzde 85'ten fazla kullanıcı internette eğitim gerekçeleriyle vakit geçirmektedir. Üçte ikisi -yüzde 68,1- interneti çevrim içi kesintisiz müzik servisine erişim için, yüzde 64,2 kadarı da çevrim içi oyunlar için kullanmakta. Yüzde 60'tan biraz düşük bir oranı da internete sohbet için, yüzde 40'tan biraz fazlası da kısa çevrim içi videolara bakmak için girmekte.

Rapor, çevrim içinde reşit olmayanlar için daha iyi bir koruma talep ediyor. Çevrim içi sanal zorbalıkla karşılaşan genç insanların oranı yüzde 15,6. Öte yandan bunların yüzde 30,3 kadarı yasal olmayan ve uygunsuz içeriklerle karşılaşmaktadır.

Kaynak: Bültenler