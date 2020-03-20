Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi - Güncel

Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi

Çin anakarasında iki gündür yerli hiçbir yeni Korona virüsü (Covid-19) vakası tespit edilmedi.

20.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:10
Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Çin anakarasında iki gündür yerli hiçbir yeni Korona virüsü (Covid-19) vakası tespit edilmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2 gündür Çin anakarasında yeni bir Korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmediği, ancak yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği duyuruldu. Söz konusu vakaların 14'ünün Guangdong eyaletinde, 8'inin Şanghay ve 6'sının başkent Pekin 'de görüldüğü aktarıldı. Böylelikle, Çin'deki ülke dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının sayısı 228'e çıktı. Çin anakarasında şu ana kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 80 bin 967'ye yükseldi. Salgın nedeniyle ülkede 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölümlerin ikisi salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde meydana geldi. Ülkede günlük bazdaki can kaybı sayısı 21 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Çin'de şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 248'e ulaştı.

Öte yandan, Komisyon, 730 hastanın daha taburcu edildiğini, ülkede toplam taburcu edilen kişi sayısının 71 bin 150'ye ulaştığını açıkladı - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Güncel
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son dakika: Erdoğan’ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Güncel
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Güncel
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Loading