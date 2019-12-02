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Çin'de 25 katlı apartmanda yangın çıktı

Çin'de 25 katlı apartmanda yangın çıktıÇin, (DHA)- Çin'in Shengyang kentinde 25 katlı apartmanın dördüncü katında başlayan yangın üst katlara sıçradı.

02.12.2019 23:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:08
Çin'de 25 katlı apartmanda yangın çıktı
Çin, (DHA)- Çin'in Shengyang kentinde 25 katlı apartmanın dördüncü katında başlayan yangın üst katlara sıçradı. ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, Çin'in Shengyang şehrinde 25 katlı bir apartmanda çıktı. Yetkililer, yangının dördüncü katta başladığını ve hızla üst katlara yayıldığını bildirdi. Yangına, dördüncü katın cephesindeki yalıtım malzemelerinin neden olduğu belirtildi. Shengyang İtfaiye Birliği, yangınla mücadele için 47 itfaiye aracı ve 235 itfaiye görevlisinin bölgeye gönderildiğini ve yangının 3 saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldüğünü bildirdi. Yangının erken fark edilmesiyle apartman boşaltıldı ve yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Çin'de 25 katlı apartmanda yangın çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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