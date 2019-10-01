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Çin'de 3 ay kampta tutulan Uygur Türkü yaşadıklarını Euronews'e anlattı

Almanya ve Hollanda dahil Avrupa'nın dört bir tarafından gelen Uygur Türkleri, Brüksel'de protesto gösterisi yaparak Çin'deki kamplarda tutulan akrabalarının, yakınlarının ve sevdiklerinin serbest bırakılması için Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulundu.

01.10.2019 19:01Çin'de 3 ay kampta tutulan Uygur Türkü yaşadıklarını Euronews'e anlattı
Almanya ve Hollanda dahil Avrupa'nın dört bir tarafından gelen Uygur Türkleri, Brüksel'de protesto gösterisi yaparak Çin'deki kamplarda tutulan akrabalarının, yakınlarının ve sevdiklerinin serbest bırakılması için Avrupa Birliği'nden destek talebinde bulundu. Çin'deki "Eğitim kamplarında" 3 ay kalmış olan 26 yaşındaki Habibullah Aziz yaşadıklarını Euronews'e anlattı.

Habibullah Aziz babasının Çin yetkililere para ödemesi karşılığında kamplardan çıkabildiğini, önce Mısır'a gittiğini, oradan Türkiye'ye geçtiğini daha sonra ise Hollanda'ya yerleştiğini söyledi. Habibullah Aziz "Orası eğitim kampı değil, saçlarım beyazladı, güneşin altında aç ve susuz tüm gün ayakta beklettiler. Köpek vardı. Bunları düşündükçe kalbime ağrılar giriyor." ifadelerini kullandı.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Euronews, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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