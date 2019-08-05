Haberler» Dünya» Haber

Çin'de 3 yaşındaki meraklı çocuk kırık rögar kapağına basarak kanalizasyona düştü

Çin'in Zunyi kentinde ailesi birlikte yürüyüş yapan 3 yaşındaki meraklı çocuk kırık rögar kapağına basarak kanalizasyona düştü. Güvenlik kameraları o anları kaydetti.

05.08.2019 12:54 Çin'de 3 yaşındaki meraklı çocuk kırık rögar kapağına basarak kanalizasyona düştü
Çin'in güneybatısında bulunan Zunyi kentinde geçtiğimiz perşembe günü ailesiyle birlikte yürüyüş yapan bir çocuk kırık rögar kapağına basarak hayatının şokunu yaşadı. Kapağın açılmasıyla kanalizasyona düşen çocuk babası tarafından kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 yaşındaki çocuk ve ailesi sokakta yürüyordu. Meraklı çocuk kırık rögar kapağına bastı ve bir anda gözden kayboldu. Kanalizasyona düşen çocuğu kurtarmak isteyen baba önce kuyuya girmeye çalıştı, ardından yere uzanarak oğlunu yakalamayı başardı ve kuyudan çekip çıkardı.
Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
14:48   Suudi güvenlik güçlerinden hacı adaylarına 'güvendesiniz' gösterisi
14:39   2019 Taşınma Fiyat Endeksi Raporu: Yeni bir şehre taşınmanın bedeli ne kadar?
14:18   Video | Brezilya: Kadın kılığında kaçma girişimi gardiyanlara takıldı
14:18   Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'e ilgi duyanlar bizimle iş birliği zemininde buluşsun
14:09   Filistinliler için İsrail yasaklarını atlatan navigasyon uygulaması
14:09   Video | Brezilya: Kadın kılığında kaçma girişimi gardiyanlara takıldı
14:03   Video | Harabeye dönen Halep Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları