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Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın

Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangınÇin, (DHA)- Çin'de 30 katlı apartmanda yangın çıktı.

02.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:52
Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın
Çin, (DHA)- Çin'de 30 katlı apartmanda yangın çıktı. Bina sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahalede çok sayıda itfaiye aracı kullanıldı.
Çin'in Çongçing kentindeki 30 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çok sayıda apartman sakini binadan tahliye edildi. Alevler, hızla tüm katları sararken, yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Yerel medya, yangında yaralanan olmadığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.
Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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