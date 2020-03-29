Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çin'de 45 korona virüsü vakası kayda geçti

Çin'de korona virüsü nedeniyle 45 yeni vaka tespit edilirken, 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 3 bin 300'e ulaştı.

29.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:25
Çin'de 45 korona virüsü vakası kayda geçti
Çin'de korona virüsü nedeniyle 45 yeni vaka tespit edilirken, 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 3 bin 300'e ulaştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında korona virüsü salgını nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e yükseldi.
YENİ VAKALARIN 44'Ü YURT DIŞI KAYNAKLI
Komisyon dün 45 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini belirtirken, vakalardan 1'inin Henan eyaletinde görüldüğü, diğer 44 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı. Şu ana kadar Çin ana karasındaki yurt dışı kaynaklı vaka sayısının 693'e çıktığı ifade edildi. Salgının başından bu yana kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ise 81 bin 439'a yükseldi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ayrıca dün 477 hastanın taburcu edildiğini, toplam taburcu edilen kişi sayısının 75 bin 448'e ulaştığını bildirdi.
(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Çin'de 45 korona virüsü vakası kayda geçti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan’dan sonra okullar için plan ne? Haberler
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne?
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: Yüksekova'da polis ve zabıtadan sokakta 'evde kal' uyarısı - Haber 11:40: 30 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğinin son ustalarından - Haber 11:40: Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarına el dezenfektanı - Haber 11:40: Yasağa uyan İstanbullular evde kaldı - Haber 11:40: Eskişehir'de "yan bakma" kavgası: 1 yaralı - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 10:45: "İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik - Haber 10:13: Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek - Haber 10:03: Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi - Haber 10:03: Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek - Ekonomi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Haber