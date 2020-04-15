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Çin'de 46 yeni vaka görüldü

Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında dün 46 yeni vaka kayıtlara geçti.

15.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:14
Çin'de 46 yeni vaka görüldü
Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında dün 46 yeni vaka kayıtlara geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 46 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bunlardan 8'inin Heilongjiang eyaletinde, 2'sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 36 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 500'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 295'e çıktı.

Komisyon, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde 1 kişinin öldüğü, salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye yükseldiği bilgisini de verdi.

Çin anakarasında dün 78 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının ise 77 bin 816'ya ulaştığı açıklandı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel
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