04.07.2019 11:20
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Çin'de 5.2 şiddetinde deprem

Çin'in güneyinde bulunan Siçuan eyaletinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde 5 kişi yaralandı.

Çin'in güneyinde bulunan Siçuan eyaletinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde 5 kişi yaralandı. Çin'in güneyinde bulunan Siçuan eyaletine bağlı Yibin kenti 5.2 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremde bazı binalar zarar görürken, 5 kişi de yaralandı. Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (ÇDAM) verdiği bilgilere göre, yerel saatle 10.17'de meydana gelen depremin merkez üssünün yerin yaklaşık 8 kilometre altında olduğu belirlendi. Yerel afet yönetim birimleri, öğle saatlerinde 5 kişinin yaralı olarak bulunduğunu duyurdu. Yaşanan sarsıntıda, ilçe merkezindeki bazı binaların dış duvarlarında hasar oluştuğu gözlemlendi. Öte yandan, bu sabahki depremin ardından şehrin yakınlarındaki iki kasabada toprak kayması meydana gelirken, ulaşım da aksadı. Deprem nedeniyle yaklaşık 400 kadar ev elektriksiz kaldı. Yerel yetkililer yıkım tehlikesi olan evlerin boşaltılması uyarısında bulundu. Daha fazla yaralı veya herhangi bir can kaybı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, depremin sarstığı şehirlere 80 itfaiyeci sevk edildi. Geçtiğimiz ay aynı bölgede meydana gelen 6 şiddetindeki depremde birçok bina ağır hasar görürken, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 220 kişi de yaralanmıştı.
(İHA) Çin'de 5.2 şiddetinde deprem
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez, Güncel

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