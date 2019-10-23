Haberler » Dünya » Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu

Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu

Çin’de komedi filmlerinde bile zor görülecek bir cinayet planı hikayesi ortaya çıktı. Mütaahhit, kendisine dava açan işadamını öldürmek üzere bir suikastçıyla anlaştı. O ona o ona derken iş 5. suikastçıya kadar ihale edildi. O da hedef kişi ile sahte ölüm pozu için anlaştı.

23.10.2019 17:58Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu
Çin'de komedi filmlerinde bile zor görülecek bir cinayet planı hikayesi ortaya çıktı. Müteahhit, kendisine dava açan işadamını öldürmek üzere bir suikastçıyla anlaştı. Ancak işi alan suikastçı yarı fiyatına başkasına devretti. Yeni suikastçı da işi başkasına devretti. Devrede devrede sonunda ihale 5. suikastçıya kadar geldi. O da bu paraya değmeyeceği için öldürülmesi istenen kişiye giderek durumu anlattı ve bir cinayet sahnesi kurgulayarak sahte ölüm fotoğrafı çekti. Ancak olay mahkemede son bulurken adamı öldürmeyi kabul eden 5 kişi de farklı hapis cezalarına çarptırıldı.

Çin'in Nanning kentinde görülen davaya göre olay şu şekilde gerçekleşti. 2013 yılında işadamı Wei, müteahhit Qin Youhui'ye dava açtı. Pahalı bir mahkeme sürecinden ve her şeyini kaybetmekten korkan Qin 282 bin dolar karşılığında Xi Guangan ile davacının ortadan kaldırılması için anlaştı.
Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
18:50 ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyoruz
18:50 Soçi Mutabakatı ABD basınında: Rusya, Suriye ve Türkiye kazandı, ABD kaybetti
18:43 Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı resmen geri çekildi
18:28 Bakan Akar: Patriot alabiliriz, F-35 anlaşmazlığı aşılacaktır, Ankara NATO'nun merkezinde
18:13 2020'nin en iyi 10 tatil rotası : Bu yazıyı okumadan tatil planı yapmayın
17:58 Çin'de 5 kiralık katilin yarı fiyatına birbirlerine devrettiği cinayet mahkemede son buldu
17:33 Barselona'da bağımsızlık yanlıları süs havuzuna sabun dökerek sembolik olarak kenti temizledi
23.10.2019 19:21:53