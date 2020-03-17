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Çin'de 5 milyon kişi işini kaybetti

Çin'de koronavirüsün etkilerinden biri de işsizlik oranında kendini gösterdi.

17.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:44
Çin'de 5 milyon kişi işini kaybetti
Çin'de koronavirüsün etkilerinden biri de işsizlik oranında kendini gösterdi. Ülkede işsizlik şubat ayında yüzde 6,2 ile rekor kırdı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

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