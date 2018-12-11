- Çin
'de 500 bin kişi aynı anda Kungfu Yoga yaptı
PEKİN - Çin'in Bozhou kentinde bir araya gelen 500 bin kişi hep birlikte Kungfu Yogası yaptı. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Çin'in Anhui eyaletinde bulunan Bozhou kentinde bir araya gelen 500 bin kişi, 20 dakika boyunca birlikte Kungfu Yogası yaptı. Etkinliğe şehirdeki okullarda eğitim gören öğrenciler, hükümet görevlileri ve derneklerden katılım gerçekleşti. Hua Tuo isimli doktor tarafından MS. 200'lü yıllarda oluşturulan Kungfu Yogası kapsamında kaplan, geyik, maymun ve kuşların hareketleri taklit edildi. Meditasyon ve sağlıklı yaşam amacı ile bir araya gelen 500 bin Çinlinin Kungfu Yogası etkinliği renkli görüntüler oluşturdu.
Çin Halk Cumhuriyeti
11 Aralık 2018 Salı 12:21