18.06.2019 09:57
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Çin'de 6 büyüklüğünde deprem: 12 ölü, 125 yaralı

Çin

Çin'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.

Çin'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı.
Çin'in Siçuan eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 125 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yerel medya, depremin yerel saat ile 22.55'te meydana geldiğini; çok sayıda insanın depremde hasar alan yerleşim yerlerinde yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğü belirtildi.
Çin Halk Cumhuriyeti Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın, deprem bölgesine 5 bin çadır, 10 bin katlanabilir yatak ve 20 bin battaniye gönderdiği; Çin Kızılhaç Topluluğu'nun ise çok sayıda personelini Siçuan eyaletine sevk ettiği belirtildi.

- Çin
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

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