Çin'de 6. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk battaniyeyle kurtarıldı

Çin'in Çongçing kentinde apartman görevlisi ve sakinleri, açtıkları battaniyeyle 6. katın balkonundan düşen çocuğu kurtardı.

BBC'nin haberine göre, evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk, balkona çıkarak korkuluğa tırmandı.

Apartman görevlisi Zhu Yahnui, çocuğu balkona tutunmuş aşağı sarkar şekilde gördüğünde, aklına ilk olarak elleriyle tutmak geldiğini söyledi.

Ancak bu yöntemin işe yaramayacağını düşündüğünü belirten Zhu, apartmandaki başka kişilere ulaştığını dile getirdi.

Apartman sakinleri ve görevlisi, açtıkları büyük battaniyeyle düşen çocuğu yakaladı.

Hastaneye götürülen çocuğun yaralanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA