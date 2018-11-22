Çin'de Araç Öğrencilerin Arasına Daldı: 5 Ölü, 18 Yaralı

Çin
'de bir araç yolun karşısına geçmekte olan öğrencilerin arasına daldı. Olayda 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 18 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Çin'in Liaoning eyaleti Huludao şehrinde okula yakın bir noktada bir araç öğrencilerin arasına daldı. Kontrolünü kaybeden sürücü, yolun karşısına geçen öğrenci grubunun arasına daldı. Olayda 5 öğrencinin öldüğü, 18 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.
Öte yandan, araç sürücüsünün ise polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. - PEKİN
Çin Halk Cumhuriyeti
22 Kasım 2018 Perşembe 11:10