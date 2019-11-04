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Çin'de bakıcı bir kadın, yaşlı adama şiddet uygularken görüntülendi

Çin'de bakıcı bir kadın, yaşlı adama şiddet uygularken görüntülendiÇin, (DHA)- Çin'de bakıcı bir kadın, bakımını üstlendiği 90 yaşındaki adama şiddet uyguladı.

04.11.2019 14:30
Çin'de bakıcı bir kadın, yaşlı adama şiddet uygularken görüntülendi
Çin, (DHA)- Çin'de bakıcı bir kadın, bakımını üstlendiği 90 yaşındaki adama şiddet uyguladı. Eve yerleştirdikleri gizli kamera sayesinde durumdan haberdar olan yaşlı adamın ailesi ise durumu polise ihbar etti.
Olay, Shanxi eyaletinin başkenti Taiyuan'da 20 Ekim'de meydana geldi. Evin içinde yerleştirilmiş gizli kameraya yansıyan görüntülerde, bakıcı kadının, bakımını üstlendiği 90 yaşındaki yaşlı adama şiddet uyguladığı görülüyor. Bakıcı kadın, oturma odasındaki masa ve kanepenin arasındaki boşlukta yerde yatmakta olan yaşlı adamın önce kafasına tekme atıyor sonra da adamı saçından tutup yerden kaldırıyor. Daha sonra ise bakıcı kadın, şiddet uygulayarak yerden kaldırdığı yaşlı adamı sert bir şekilde kanepeye yatırıyor.
Yaşlı adamın ailesi kameraya yansıyan görüntüleri izledikten sonra durumu polise ihbar etti. Yetkililerin yaptığı açıklamada bakıcı kadının, Ağustos ayında aynı eyaletin Changzhi şehrinden başkent Taiyuan'a geldiği ve bakım hizmetleri veren bir şirkette çalışmaya başladığı belirtildi. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.
Çin'de bakıcı bir kadın, yaşlı adama şiddet uygularken görüntülendi

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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