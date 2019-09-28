Haberler » Güncel » Haber

Çin polisi eski belediye başkanının evinde 13.5 ton altın buldu

Çin polisi, Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evine gerçekleştirilen operasyonla evin bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton para ve altın buldu.

28.09.2019 15:30

Çin'de dev bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Çin polisi 58 yaşındaki Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evininin bodrum katına gizlenmiş yaklaşık 34 milyar Euro değerinde bir servet buldu.

Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan eski belediye başkanının hüküm giyebilir.

ALTIN REZERVİ AÇISINDAN DÜNYADA 5. SIRADA

Çin'in altın rezervi açısından 1.842.6 tonla dünya ülkeleri arasında beşinci sırada bulunuyor.

ESKİ YEREL BİR YETKİLİYE YOLSUZLUK YAPTIĞI GEREKÇESİYLE MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Çin'in Şaanşi eyaletindeki eski yerel bir yetkiliye 109,78 milyon yuan yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilmişti.

Çin polisi eski belediye başkanının evinde 13.5 ton altın buldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:22 Dışişleri bakanlığı'ndan 'kıbrıs' açıklaması
21:20 Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
21:20 Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
21:20 Türkiye'den Yunanistan-Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki
21:16 Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı
21:16 Ukrayna'da siyam ikizleri doğdu
21:15 Vedat Muriqi başından yaralandı