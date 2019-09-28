Çin polisi eski belediye başkanının evinde 13.5 ton altın buldu

Çin'de dev bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Çin polisi 58 yaşındaki Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evininin bodrum katına gizlenmiş yaklaşık 34 milyar Euro değerinde bir servet buldu.

Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan eski belediye başkanının hüküm giyebilir.

ALTIN REZERVİ AÇISINDAN DÜNYADA 5. SIRADA

Çin'in altın rezervi açısından 1.842.6 tonla dünya ülkeleri arasında beşinci sırada bulunuyor.

ESKİ YEREL BİR YETKİLİYE YOLSUZLUK YAPTIĞI GEREKÇESİYLE MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Çin'in Şaanşi eyaletindeki eski yerel bir yetkiliye 109,78 milyon yuan yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilmişti.