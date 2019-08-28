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Çin'de bir apartman, birinci katı çökünce yan yattı

Çin'de bir apartman, birinci katı çökünce yan yattıÇin, (DHA)- Çin'de giriş katı çöken apartman, yan yatarak yanındaki apartmana yaslandı.

28.08.2019 17:28
Çin'de bir apartman, birinci katı çökünce yan yattı
Çin, (DHA)- Çin'de giriş katı çöken apartman, yan yatarak yanındaki apartmana yaslandı. Çöken apartmanın üst katlarında kimsenin bulunmadığı ve şans eseri yaralı ve ölü olmadığı belirtildi.
Olay, Çin'in Luohu eyaletinde bulunan Shenzen şehrinde meydana geldi. Zemin katındaki manavın çökmesi sonrası apartman yan yattı ve yanındaki diğer apartmana yaslandı. Apartmanın üst katlarında, yan yattığı sırada kimsenin olmayışı bir faciayı önledi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çökmenin giriş katındaki manavda gerçekleştiğini ve apartmanın yan yatarak hemen solunda bulunan diğer apartmana çarptığını duyurdu.
Ayrıca, olası çökme ihtimali göz önüne alınarak, çevredeki apartmanlar da tahliye edildi.
Çin'de bir apartman, birinci katı çökünce yan yattı

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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