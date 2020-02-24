Koronavirüs korkusunun zirve yaptığı Çin'de, market sahipleri brandanın arkasından alışveriş yapıyor

Çin'de 2 bin 500'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için alınan ilginç önlemlere bir yenisi daha eklendi. Ülkede kaydedilen bir görüntüde market çalışanları, ölümcül virüsten korunmak için brandanın arkasından satış yapmaya başladı.

Son 24 saatte Çin ana karasında 150 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgını, Çin halkını korkutmaya devam ediyor. Karantina altındaki insanların yürek burkan görüntülerinin yanı sıra karantinanın dışında yer alan insanların da ilginç görüntüleri dünya kamuoyuna yansıyor.

BRANDA ARKASINDAN ALIŞVERİŞ

Çin'in Hubey eyaletinde kaydedilen görüntüler, dehşete düşürdü. Kovid-19 salgınından korunmak isteyen market çalışanları, müşterilerle alışveriş yaparken plastik brandanın ardından ticareti gerçekleştirdi. Müşteri ve kasiyer arasında diyaloğun minimal seviyede olması ve kasiyerlerin tamamının eldiven takması ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

KOVİD-19 İKİ BİN 500'DEN FAZLA CAN ALDI

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 594'e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150'ye ulaştı.

Bununla birlikte Kovid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434'e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481'e geriledi.