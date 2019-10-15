Çin'de bir kimya tesisinde patlama: 4 ölü

Çin'in güneyindeki bir kimya tesisinde meydana patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Yulin kentinin Luçuan ilçesindeki bir kimya tesisinde patlama meydana geldi.

Yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralıların 2'sinin ise durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Patlamanın nedeni belirsizliğini korurken, olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi.

Çin basınındaki görüntülerde, devasa beyaz bir bulutun tesisin üzerini kapladığı görülüyor.

Kaynak: AA