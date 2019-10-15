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Çin'de bir kimya tesisinde patlama: 4 ölü

Çin'in güneyindeki bir kimya tesisinde meydana patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

15.10.2019 10:36Çin'de bir kimya tesisinde patlama: 4 ölü
Çin'in güneyindeki bir kimya tesisinde meydana patlama sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Yulin kentinin Luçuan ilçesindeki bir kimya tesisinde patlama meydana geldi.
Yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralıların 2'sinin ise durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Patlamanın nedeni belirsizliğini korurken, olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi.
Çin basınındaki görüntülerde, devasa beyaz bir bulutun tesisin üzerini kapladığı görülüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: AA

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