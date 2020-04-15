Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çin'de bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ülkenin güneyindeki bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı.

15.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:46
Çin'de bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ülkenin güneyindeki bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı.
Ülkenin Guangdong eyaletine bağlı Cuhay Kenti Yerel Halk Meclisi, "Vahşi Hayvanların Yasaklanması" düzenlemesiyle kedi ve köpek başta olmak üzere tüm vahşi kara hayvanlarının tüketiminin yasaklandığını açıkladı.
Düzenlemede, suda yaşayan bazı kurbağa ve kaplumbağa türlerinin yasağın kapsamı dışında tutulduğu, tüketimi yasaklanan hayvanların yakalanması, ticareti ve taşınmasının da yasak kapsamında olduğu belirtildi.
1 Mayıs'ta yürürlükte
Kamu sağlığının korunmasına katkı sunması hedeflenen düzenlemenin 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Çin'de vahşi yarasalar veya yılanlardan insanlara bulaştığı düşünülen Kovid-19'un salgına dönüşmesi sonrası ülkenin en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi (NPC), 24 Şubat'ta yabani hayvanların tüketiminin ve ticaretinin yasaklandığını duyurmuştu.
NPC'nin kararı sonrası Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kenti, 2 Nisan'da kedi ve köpek etinin tüketimini yasaklayarak bu alanda karar alan ilk Çin şehri olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
ABD’de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Haberler ›› Güncel ››Çin'de bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:40: "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla "sosyal yardım yapılmıyor" uyarısı - Haber 17:39: Adıyaman'da 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destekler sürüyor - Haber 17:39: Karı koca çift korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular - Haber 17:39: Yayladağı açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Haber 17:39: Çorum Belediyesi maske üretimini artıracak - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi