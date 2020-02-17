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Çin'de bir üniversitede, Kovid-19'u 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi

Çin'de bir üniversite, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 15 dakikada saptayan hızlı test kiti geliştirdi.

17.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:08Çin'de bir üniversitede, Kovid-19'u 15 dakikada tespit eden kit geliştirildi
Çin'de bir üniversite, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 15 dakikada saptayan hızlı test kiti geliştirdi.
Şinhua ajansının haberine göre, Tiencin'deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar, yürüttükleri çalışmayla "Yeni Tip IgM/IgG Antikor Tespit Kiti"ni geliştirdi.
Kovid-19'u 15 dakikada saptayabilen test kiti, şüpheli kişileri kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek. Tespit sürecini hızlandıracak kitin kısa sürede salgının önlenmesi için kullanılması bekleniyor.
Diğer yandan, Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Vuhan'a Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gönderilen sağlık personeli sayısı 30 bini geçti.
Bu rakamın yaklaşık 11 bininin yoğun bakım uzmanı olduğu belirtilirken, sağlık personellerinin ülkenin 29 farklı eyaletinden gönderildiği kaydedildi.
Çin'de cuma günü yapılan açıklamada, ülkede 1716 sağlık personelinin Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan 6'sının hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel

Kaynak: AA

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