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Çin'de biyokimya şirketinde gaz zehirlenmesi: 5 ölü

Çin'in kuzeyinde bulunan biyokimya şirketinde, gaz zehirlenmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

23.07.2019 09:14 Çin'de biyokimya şirketinde gaz zehirlenmesi: 5 ölü
Çin'in kuzeyinde bulunan biyokimya şirketinde, gaz zehirlenmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Çin Komünist Partisi Huailai İlçe Komitesinin sosyal paylaşım platformu Veybo'dan yaptığı açıklamaya göre, olay Hıbey eyaletine bağlı Huailai ilçesinde bulunan Great Wall Biochemical Engineering Co şirketinde meydana geldi.
Atık su tankını temizleyen işçilerden 5'i gazdan zehirlenerek yaşamını yitirirken, 4'ü yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmayan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Great Wall, Güncel

Kaynak: AA

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