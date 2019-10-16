Öğretmen, koğuşlarındaki çöpü dökmeyen öğrencilere zorla çöpleri yedirdi

Çin'in Henan eyaletinde bulunan Zhokou şehrindeki bir yatılı ilkokulda görev yapan bir öğretmen, koğuşlarındaki çöpü dökmeyen dört öğrenciye zorla çöpleri yedirdi. Skandal olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen tutuklandı, okul müdürü ve yardımcısı da kovuldu.

OLAY HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

11 yaşındaki bir öğrencinin mide ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılmasından sonra olay ortaya çıktı.

İsmi Ling Ling olan öğrenci, öğretmenin koğuşlarına girip çöpün dökülmediğini ve bundan kimin sorumlu olduğunu sorduğunu, hiç kimse cevap vermeye cesaret etmeyince öğretmenin kendilerini sıraya dizdiğini ve çöpü yedirdiğini söyledi. Olayın ortaya çıkmasından sonra polisin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenin öğrencileri sıraya koymuş olduğu görünüyor.

Yerel Eğitim Bürosu soruşturma için polisle beraber çalıştıklarını söyledi.