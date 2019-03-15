Çin'de Cannavaro Dönemi

Çin
Milli Futbol
Takımı'nın başına İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro
getirildi.
Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Marcello Lippi
'nin ayrılmasıyla boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine 45 yaşındaki Cannavaro'nun getirildiği kaydedildi.
Futbolculuk kariyerinde Parma
, Inter, Real Madrid
ve Juventus
'ta forma giyen Cannavaro, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou
Evergrande'yi çalıştırmaya devam edecek.
Ocak ayında Asya
Kupası çeyrek finalinde İran
'a 3-0 yenildikleri maçta son kez Çin'in başında sahaya çıkan Lippi, vatandaşı Cannavaro'ya danışmanlık yapacak.
Cannavaro yönetimindeki Çin, 21 Martta Tayland
ile karşılaşacak.
Futbol, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
Kaynak: AA