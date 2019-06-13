Çin'de çevre dostu otoyol inşaatı

Beishan Ulusal Orman Parkı ve Cangjiaxia Ryalet Orman Parkı içinden geçen 50 km uzunluğundaki Zhalonggou-Nianbozhen Otoyolu "Qingdai'nin en güzel yolu" olarak nitelendiriliyor.

Ülkenin altyapı inşaatı alanındaki becerikliliğine karşın toplam inşaatın beş yıl gibi uzun bir süre alması, yetkililerin açıklamasına bakılırsa, çevre korumasına ilişkin artan titizlikten kaynaklandı.

Eyalet otoyol inşaat ve yönetim dairesi başkan yardımcısı Wang Jianliang, ormanlık arazilerin işgalini asgariye indirgemek için otoyolun yarısından fazlasının yönünden saptırıldığını ve bazı bölümlerin üstgeçitlerle aşıldığını söyledi.

Yetkililer, otoyolun yoğun ormanlık alanları baypas ederek güzergâhın saptırılmasıyla 67.000'den fazla ağacın kesilmekten kurtarıldığını ve inşaat malzemesinden arta kalanların da çevreye saçılmak yerine 42 adet park için ayrılmış özel alan yapımına kullanıldığını açıkladılar.

Wang, Qingdai yolinşaatında çevre koruma sorununun belirgin bir biçimde göründüğünü ve artık her projede bütçenin belirli bir bölümünü alacağını söyledi.

Büyük bölümü Qingdai-Tibet platosunda bulunan Qingdai eyaleti, geçtiğimiz beş yılda ekolojik koruma, yol ve diğer ulaşım projeleri için 1,4 ABD dolarından fazla para harcadı.

Kaynak: Bültenler