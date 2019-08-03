Çin'de çocuk istismarıyla mücadele için veri tabanı oluşturuluyor

Yüksek Savcılık Makamı'na bağlı kıdemli bir savcı olan Shi Weizhong, kırsal bölgelerde ihmale uğramış ve zor koşullarda yaşayan çocukların korunmasına ilişkin düzenlenen bir video konferansta, yetişkin olmayanlarla ilgili işlerde istihdam edilmek için başvuran adayların, konuyla alakalı soruşturma sürecinden geçirileceğini duyurdu.

Shi, 3.600'den fazla şüphelinin, 2018'den beri, kırsal bölgelerde ilgisiz kalmış çocuklara karşı bu türden suç nedeniyle kovuşturulduğunu belirtti.

Bundan sonraki aşamada Yüksek Savcılık Makamı, yoksunluk içindeki ve zarar gören çocuklara ilişkin yasal işlemlerin denetimini yoğunlaştıracak ve çocuklara karşı işlenecek olası suçlar, zorunlu bildirim sistemine rapor edilecek.

Önerilen sisteme göre, eğitim, sağlık, yardım yönetimi ve sosyal yardım kurumları bu türden suçları veya suç şüphelerini, derhal rapor etmekle yükümlü tutulacak.